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Воздушное минирование с вертолета Ми-8 показали на видео 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Появилась видеозапись минирования местности с летящего вертолета Ми-8. Применение вертолетной системы минирования ВСМ-1 показал блогер fighter_bomber.
"С ее помощью можно ставить как противотанковые мины, так и противопехотные, включая всем известную ПФМ-1с. Мина сделана в форме лепестка для улучшения разлета в стороны при минировании, и в ВСМ таких можно засунуть тысячи штук с последующим засеиванием полоски в несколько километров. Буковка "С" на конце означает, что мина оборудована системой самоликвидации", — пишет военный эксперт.
Отметим, что впервые в боевых условиях данные системы были использованы американскими военными во Вьетнаме. После чего в Государственном научно-исследовательском инженерном институте МО был разработан отечественный аналог ВСМ-1.
В комплект ВСМ-1 входят четыре контейнера для мин, которые подвешиваются с внешней стороны фюзеляжа. Всего вертолет может нести от 116 до 7424 мин, в зависимости от используемого типа. Минирование производится с высот от 30 до 150 метров при скорости полета до 160 километров в час.
Кстати, система вертолетного минирования показала высокую эффективность в Афганистане при выполнении минирования горных троп моджахедов. В течение одной минуты вертолет Ми-8 мог разбросать свыше семи тысяч противопехотных мин на участке длиной до двух километров и шириной от 15 до 25 метров.
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Армия , Оружие
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