В ЦАГИ раскрыли секреты разработки новейшего Су-57

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности.

В начале 2010 года в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Т-50. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), в настоящее время носит название Су-57.

Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского самолет начали разрабатывать в 1999 году. Специалистам ЦАГИ совместно с коллегами из «Сухого» предстояло создать авиационный комплекс, наделенный функциями истребителя, перехватчика и ударного самолета. Высокая боевая эффективность «ПАК ФА» стала возможна за счет реализации уникальных технических решений в области аэродинамической компоновки, устойчивости и управляемости, радиолокационной и инфракрасной заметности, бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Совместно с сотрудниками ОКБ Сухого ученые ЦАГИ разработали аэродинамический облик самолета, отвечающий требованиям, предъявляемым к истребителю пятого поколения. Был создан не имеющий мировых аналогов регулируемый малозаметный воздухозаборник, который обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах полета. Специалисты института отработали системы управления для маневренного самолета, статически неустойчивого в боковом и продольном каналах управления. Обеспечение прочности конструкции планера с широким применением новых и композиционных материалов — еще одна непростая задача, которую ученые ЦАГИ успешно решили.

Специалисты института провели уникальные расчетные исследования компоновки истребителя. В аэродинамических трубах ЦАГИ были исследованы 28 различных моделей самолета; общее число испытаний превысило 32 тысячи. Успешно выполнены испытания новых материалов и элементов конструкции.

После первого полета опытного экземпляра исследования по доработке летной машины продолжились. Так, в течение последующих девяти лет в ЦАГИ уточнялись аэродинамические характеристики комплекса, сопоставлялись с результатами летных испытаний, отрабатывалась безопасность применения нового авиационного вооружения. В процессе подготовки и проведения летных испытаний проводились частотные испытания всех созданных для этого самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.