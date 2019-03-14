Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»

"Москитный флот, который демонстрирует Украина эти пять лет в виде речных малых бронированных артиллерийских катеров, с точки зрения эффективности противодействия авиационным ракетным ударам — эффективность практически нулевая", — заявил Гайдук.

По его словам, украинские власти "должны быть реалистами". В 2014 году ВМС страны не имели противокорабельных ракет, при этом Россия обладала устаревшими носителями такого вооружения, отметил вице-адмирал.

"Но через четыре года Российская Федерация наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты”, — указал Гайдук.

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитного флота", призванного стать ударным потенциалом для флота. По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, основой такого потенциала станут новые катера, которые разрабатываются в стране.

В последние годы Военно-морские силы Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.