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БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход 

ТК «Звезда» + ещё 3 39 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Во время пребывания корабля в Севастополе, военнослужащие корабля были отправлены в отпуск.
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» завершил пребывание в Севастополе и вышел в море для выполнения задач дальнего похода.
Целью пребывания БПК в главной базе Черноморского флота слало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после выполнения задач предыдущего дальнего похода.
На период нахождения в Севастополе корабль входил в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота.
В Севастополе БПК «Североморск» провел два месяца.
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