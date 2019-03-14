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Тральщики провели крейсер «Маршал Устинов» по минным полям 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения на выходе в Баренцево море. Он форсировал условные минные заграждения по протраленному фарватеру.
По информации начальника пресс-службы Северного флота каптана 1 ранга Вадима Серги, учения обеспечивали тральщики Кольской флотилии разнородных сил "Ельня" и "Коломна". Экипажи кораблей провели совместное маневрирование и продемонстрировали тактику применения контактных и акустических тралов. Эти тралы предназначены для поиска морских мин в Кольском заливе Баренцева моря.
А "Маршал Устинов" прошел за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Учения проходили в сложных погодных условиях.
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" введен в эксплуатацию в 1986 году. Водоизмещение — 11280 тонн. Скорость хода — 32 узла, дальность плавания — 7,5 тысячи миль. Экипаж — 476 человек. Несет протоволодочное, минно-торпедное, зенитное, ракетное вооружение. На борту помещается вертолет Ка-27.
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Армия , Оружие
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