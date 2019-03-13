Россия обвинила США в подделке «ракетных» отчетов

США подделывают цифры в отчетах по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии МИД России

«Хотя в Вашингтоне и утверждают обратное, американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами», — отмечается в заявлении. В ведомстве указали, что рассмотрение вопроса о продлении соглашения теряет смысл без реальных сокращений вооружений.

В МИД напомнили, что продление Договора о СНВ — не простая формальность, которую можно решить максимум за пару недель. В частности, чтобы приступить к обсуждению этого вопроса «США должны в полном объеме выполнить свои обязательства (…) и привести число своих СНВ в соответствие с установленными критериями». В Москве добавили, что США уже четвертый год «упорно отклоняются» от разговоров по существу и продолжают тянуть время.

11 марта заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что в Вашингтоне идут межведомственные дискуссии по вопросу продления Договора о СНВ. Тогда же она заявила, что Вашингтон начал изучать возможность создавать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор о СНВ был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он действует до 2021 года и предусматривает сокращение ядерных арсеналов: межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и бомбардировщиках, а также боеголовок и пусковых установок.