Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия обвинила США в подделке «ракетных» отчетов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ints Kalnins / Reuters
США подделывают цифры в отчетах по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом говорится в комментарии МИД России.
«Хотя в Вашингтоне и утверждают обратное, американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами», — отмечается в заявлении. В ведомстве указали, что рассмотрение вопроса о продлении соглашения теряет смысл без реальных сокращений вооружений.
В МИД напомнили, что продление Договора о СНВ — не простая формальность, которую можно решить максимум за пару недель. В частности, чтобы приступить к обсуждению этого вопроса «США должны в полном объеме выполнить свои обязательства (…) и привести число своих СНВ в соответствие с установленными критериями». В Москве добавили, что США уже четвертый год «упорно отклоняются» от разговоров по существу и продолжают тянуть время.
11 марта заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что в Вашингтоне идут межведомственные дискуссии по вопросу продления Договора о СНВ. Тогда же она заявила, что Вашингтон начал изучать возможность создавать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.
Договор о СНВ был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он действует до 2021 года и предусматривает сокращение ядерных арсеналов: межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и бомбардировщиках, а также боеголовок и пусковых установок.
Последние новости
Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях Угрозы соратника Кадырова евроичкерийцу оказались преувеличенными Совет Федерации одобрил закон о наказании за оскорбление госсимволов России
Комментарии
Армия , Андреа Томпсон , Владимир Путин , МИД , США
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение