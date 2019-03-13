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Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан» 

Российская Газета 2 часа назад
В интернете появилось видео, на котором проверяется один из распространенных "автоматных" мифов. Речь идет о возможности автомата Никонова "положить" две пули в одну точку.
В ролике, подготовленном Концерном "Калашников", стрельба ведется по мишеням, расположенным на дистанции 50 и 100 метров.
АН-94 "Абакан" выбран не случайно. Благодаря уникальной схеме со смещенным импульсом отдачи, автомат выпускает две пули так быстро, что стороннему наблюдателю кажется, будто сделан единственный выстрел. По этой причине появилось мнение, будто "мгновенная" очередь позволяет попасть двумя пулями в одну точку. И, якобы, сделано это для того, чтобы повысить шансы на пробивание бронежилета.
Но на самом деле и на мишенях, установленных в 100 метрах от стрелка, и на мишенях, поставленных на 50-метровой дистанции, не оказалось ни одного подобного попадания. Пулевые отверстия от очередей-"двоечек" располагались на расстоянии друг от друга.
В ролике поясняется, что конструкторы не преследовали цель "класть" автоматные пули одна в одну. Однако молниеносная двойная очередь АН-94 все же увеличивает шансы поразить мишень.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Ижмаш , Абакан
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