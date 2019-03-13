Пентагон ввёл ограничения для трансгендеров в армии

Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничениях для трансгендеров на службу в армии. Согласно документу, таким людям запретят проходить службу в армии, если им требуется гормональное лечение или операция.

По данным Reuters, правила начнут действовать с 12 апреля. Ранее трансгендерам в США не разрешалось служить в армии. Запрет сняли в 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама . Однако сменивший Обаму на посту президента Дональд Трамп заявил, что придерживается иной точки зрения, и подписал меморандум, не позволяющий трансгендерам нести военную службу. Позднее президент согласился с рекомендациями Пентагона ограничить доступ к воинским обязанностям только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории — то есть не могут полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

В январе 2019 года, как писал News.ru, ограничения для трансгендеров на службу в армии одобрил Верховный суд США. План президента Дональда Трампа одобрили пятеро судей, против выступили четверо.