Индия испытала РСЗО Pinaka

Индия провела новые испытания реактивной системы Pinaka

Индия успешно провела испытания реактивной системы залпового огня Pinaka. Это собственная разработка индийских конструкторов.

Как сообщает телеканал NDTV, это было уже третье испытание, проведенное Организацией оборонных исследований и разработок. Испытания прошли в пустыне штата Раджастхан.

Представители министерства обороны Индии прокомментировали отметили, что испытания доказывают эффективность, надежность и высокоточные возможности реактивной системы залпового огня Pinaka. Реактивные снаряды оборудованы навигационной системой и системой наведения.