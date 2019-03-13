Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия провела новые испытания реактивной системы Pinaka 

Российская Газета 54 минуты назад
Индия успешно провела испытания реактивной системы залпового огня Pinaka. Это собственная разработка индийских конструкторов.
Как сообщает телеканал NDTV, это было уже третье испытание, проведенное Организацией оборонных исследований и разработок. Испытания прошли в пустыне штата Раджастхан.
Представители министерства обороны Индии прокомментировали отметили, что испытания доказывают эффективность, надежность и высокоточные возможности реактивной системы залпового огня Pinaka. Реактивные снаряды оборудованы навигационной системой и системой наведения.
ТАСС напоминает, что почти год тому назад Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Они также были признаны успешными. Pinaka позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды. На недавних испытаниях в округе Одиша снаряды поразили цели на расстоянии в 90 километров.
Российская Газета: последние новости
В ГД сочли необоснованным протест Японии в связи с учениями на Курилах Опубликована отреставрированная видеозапись первого ядерного взрыва Эксперт оценил заявление шведского аналитика о "проигравшей" России
Армия , Видео , Оружие , ИТАР-ТАСС , Индия
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
«Хорошо кушала»: у матери девочки-маугли нет проблем
Происшествия Статьи
Индия испытала РСЗО Pinaka
Армия Оружие
Опубликована видеозапись первого ядерного взрыва
Армия
Самолеты авиамафии базировались в Домодедово
Общество Криминал
Пентагон предупреждает: Украину смоет в Черное море
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение