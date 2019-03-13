Опубликована видеозапись первого ядерного взрыва

Опубликована отреставрированная видеозапись первого ядерного взрыва

В Сети появилась отреставрированная версия видеозаписи первого ядерного взрыва. Испытания проводились 74 года назад на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Их кодовое название — Trinity.

Как пишет Popular Mechanics, процесс восстановления видео включал удаление царапин и минимизацию некоторых дефектов при обработке исходного негатива. Взрыв произошел в 05.30 утра 16 июля 1945 года.

Журнал приводит текст отчета министерства энергетики США, в котором говорится, что устройство взорвалось над пустыней Нью-Мексико, "испарив" расположенную недалеко от пицентра башню и превратив асфальт вокруг ее основания в зеленый песок. Через несколько секунд после взрыва по пустыне распространилась сильная ударная волна.

Дж. Роберт Оппенгеймер, ведущий физик, отвечающий за разработку бомбы, позже сказал, что это событие напомнило ему строку из индийского эпоса Бхагавад Гита: "Теперь я стал Смертью, разрушителем миров".