Северная Корея предпринимает попытки поставок оружия йеменским повстанцам, а также в Ливию и Сирию, сообщили в комитете Совета Безопасности ООН, который контролирует выполнение санкций в отношении КНДР.
«КНДР продолжает нарушать эмбарго на поставки оружия и пытается поставлять стрелковое оружие и лёгкие вооружения, а также другое военное имущество хуситским повстанцам в Йемен, а также в Ливию и Судан через иностранных посредников, в том числе — в случае повстанцев-хуситов — через сирийского торговца оружием Хусейна аль-Али», — говорится в документе.
Ранее News.ru писал о том, что на одной из ракетных площадок в Северной Корее была замечена подозрительная активность. Эксперт Джеффри Льюис утверждает, что на объекте, вероятно, ведётся подготовка к пуску ракеты.