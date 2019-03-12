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ООН: КНДР пытается поставить оружие в Ливию и Сирию 

News.ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Северная Корея предпринимает попытки поставок оружия йеменским повстанцам, а также в Ливию и Сирию, сообщили в комитете Совета Безопасности ООН, который контролирует выполнение санкций в отношении КНДР.
«КНДР продолжает нарушать эмбарго на поставки оружия и пытается поставлять стрелковое оружие и лёгкие вооружения, а также другое военное имущество хуситским повстанцам в Йемен, а также в Ливию и Судан через иностранных посредников, в том числе — в случае повстанцев-хуситов — через сирийского торговца оружием Хусейна аль-Али», — говорится в документе.
Ранее News.ru писал о том, что на одной из ракетных площадок в Северной Корее была замечена подозрительная активность. Эксперт Джеффри Льюис утверждает, что на объекте, вероятно, ведётся подготовка к пуску ракеты.
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Армия , Оружие , Джеффри Льюис , ООН , КНДР , Ливия , Сирия
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