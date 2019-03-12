Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один

Модернизация средств доставки ядерных зарядов является приоритетом номер один в бюджетной заявке Министерства обороны США на 2020 год. Проект опубликован на сайте Пентагона.

«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства номер один. Полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», — говорится в документе.

Согласно заявке, Пентагон просит у конгресса $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия.

Кроме того, $3,7 млрд планируется направить на развитие беспилотных и автономных систем, а $927 млн — на развитие программ искусственного интеллекта.

Всего же бюджет оборонного ведомства в проекте предусмотрен в размере $750 млрд