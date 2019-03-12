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Пентагон запросил 2,6 миллиарда долларов на создание гиперзвукового оружия 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: DARPA
Министерство обороны США планирует запросить у конгресса 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия в 2020 финансовом году, сообщил представитель объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Энтони Иерарди.
Выступая во вторник на брифинге, Иерарди привел выдержки из проекта бюджета Пентагона, согласно которым указанная сумма будет направлена на развитие гиперзвуковых систем вооружения авиационного, морского и наземного базирования в рамках концепции "быстрого удара" неядерными средствами.
Кроме того, еще 3,7 миллиарда долларов будет направлено на развитие беспилотных и автономных систем для действий в условиях противодействия со стороны вероятного противника.
Еще 927 миллионов долларов будет направлено на развитие программ искусственного интеллекта, в том числе в области распознавания объектов и изображений.
Финансовый 2020 год наступает в США 1 октября 2019 года.
Согласно проекту, который до утверждения будет обсуждаться конгрессом и может претерпеть изменения, бюджет оборонного ведомства США в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на 5% больше 2019 года.
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Армия , Другое , Оружие , Пентагон , США
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