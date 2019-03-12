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СМИ: США и талибы договорились о выводе американских войск из Афганистана 

РИА Новости + ещё 3 30 минут назад
Фото: Reuters
Делегации США и движение "Талибан" в последний день пятого раунда переговоров в Дохе составили проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
Детали соглашения, зафиксированного "на бумаге" на английском языке и языке пушту, не сообщаются.
США с 2001 года проводят в Афганистане военную операцию против "Талибана" и других группировок. Это самый долгий военный конфликт, в котором принимают участие американские военные.
Новый раунд переговоров между США и талибами в Дохе начался 25 февраля. Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что переговоры между делегациями США и "Талибана" в Дохе идут продуктивно.
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Армия , Войска , США , Талибан , Афганистан
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