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Европарламент назвал российские военные учения у границ ЕС провокационными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
ЕП одобрил во вторник резолюцию о состоянии политических отношений ЕС и РФ, в которой крупные российские военные учения названы "провокационными", а полеты российских ВВС вблизи воздушного пространства ЕС и НАТО "безответственными" и создающими "угрозу" для безопасности гражданской авиации.
В декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции об отношениях с РФ, который в январе был утвержден и в марте внесен на пленарную сессию.
"ЕП осуждает возрастающие масштабы и число российских военных учений, где российские войска отрабатывают наступательные сценарии с применением ядерного оружия", — утверждается в одном из пунктов документа. В нем также говорится, что "в стратегических документах РФ ЕС и НАТО изображаются главными противниками".
В резолюции также содержалась формулировка о том, что "безответственные действия российских истребителей вблизи воздушного пространства ЕС и государств-членов НАТО ставят под угрозу безопасность полетов гражданской авиации и могут быть угрозой для европейской безопасности воздушного пространства".
При этом в документе утверждается, что в непосредственной близости от ЕС были проведены "провокационные крупномасштабные военные учения" РФ.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что опасения Запада о якобы агрессивном характере учений "Запад-2017" не подтвердились, маневры носили исключительно оборонительный характер. По его словам, "некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий", но "вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения".
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ ранее отмечали, что экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря, соблюдая международные правила и не нарушая границ других государств.
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Армия , Войска , Европа , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ЕС , Европарламент , НАТО , Латвия
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