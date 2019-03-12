Европарламент назвал российские военные учения у границ ЕС провокационными

ЕП одобрил во вторник резолюцию о состоянии политических отношений ЕС РФ , в которой крупные российские военные учения названы "провокационными", а полеты российских ВВС вблизи воздушного пространства ЕС и НАТО "безответственными" и создающими "угрозу" для безопасности гражданской авиации.

В декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции об отношениях с РФ, который в январе был утвержден и в марте внесен на пленарную сессию.

"ЕП осуждает возрастающие масштабы и число российских военных учений, где российские войска отрабатывают наступательные сценарии с применением ядерного оружия", — утверждается в одном из пунктов документа. В нем также говорится, что "в стратегических документах РФ ЕС и НАТО изображаются главными противниками".

В резолюции также содержалась формулировка о том, что "безответственные действия российских истребителей вблизи воздушного пространства ЕС и государств-членов НАТО ставят под угрозу безопасность полетов гражданской авиации и могут быть угрозой для европейской безопасности воздушного пространства".

При этом в документе утверждается, что в непосредственной близости от ЕС были проведены "провокационные крупномасштабные военные учения" РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что опасения Запада о якобы агрессивном характере учений "Запад-2017" не подтвердились, маневры носили исключительно оборонительный характер. По его словам, "некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий", но "вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения".