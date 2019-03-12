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Истребители России провели бой в стратосфере над Арктикой 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Истребители Северного флота провели учения, в ходе которых отработали перехват и уничтожение условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия. Умения и навыки пилоты отрабатывали в ходе тренировочных полётов в стратосфере над российской Арктикой.
В воздушном бою участвовали модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка. Экипажи действовали на высоте более 17 тыс. м и скоростях около 2,2 тыс. км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
В роли нарушителя воздушной границы также выступил МиГ-31. Он на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват цели были подняты два перехватчика.
Ддля усложнения задания лётчики действовали самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО. После учений все боевые машины вернулись на аэродром базирования в Мурманской области.
Ранее, как сообщал News.ru, аналогичные манёвры провели истребители-перехватчики авиационного полка Центрального военного округа. Он дислоцируется в Пермском крае.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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