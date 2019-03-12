«Смеху подобно». Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море

Пользователи Сети высмеяли учения буксира "Корец" ВМС Украины , прошедшие 11 марта в Азовском море. Запись учений опубликована в YouTube.

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины заявили, что буксир вышел в море в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке. При этом "Корец" сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские моряки кидают гранаты за борт корабля и упражняются в стрельбе.

Пользователи Сети сравнили учения с действиями браконьеров и назвали происходящее клоунадой.

"На рыбалку рыбу глушить?", — задался вопросом Андрей Харитонов.

"Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?", — поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.

"Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали? Стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка шапито?", — предположил Иван Пересветов.

"Катерок ржавый, как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?", — отметил пользователь Vasya Sizov.

"Какое на буксире может быть вооружение? Не иначе МБР (межконтинентальная баллистическая ракета — ред.)", — сыронизировал Влад Коваленко.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения вызывают лишь недоумение и смех.

"Все это показывает, насколько ущербна нынешняя киевская власть. Проводить учения с включением подобного рода военной техники — это смеху подобно. Кроме того, какие учения можно проводить в Азовском море, если это внутреннее море Украины и России? И, естественно, возникает вопрос: против кого нацелены ВМС Украины? Понятно, что против России. Но мы никогда не собирались и не собираемся воевать с украинским народом. Поэтому подобного рода учения, кроме недоумения и смеха, ничего не вызывают", — сказал Александр Гусев.