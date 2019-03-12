Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Средиземное море

Корабельная группировка Северного флота ночью прошла пролив Гибралтар

Корабельная группа Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вошла в Средиземное море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" ночью прошел Гибралтар и вошел в Средиземное море», — говорится в сообщении.

В ближайшее время отряд кораблей продолжит выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

Ранее корабельный отряд провел в заливе Мори Ферт учения по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением радиолокационного слежения за воздушными целями.

Во время прохода «Адмирала Горшкова» у берегов Великобритании, на него обратила внимание местная пресса. Внимание британских журналистов, в частности привлекла станция визуально-оптических помех «Филин», которой оснащен фрегат.