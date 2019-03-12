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Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МО РФ
Корабельная группировка Северного флота ночью прошла пролив Гибралтар.
Корабельная группа Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вошла в Средиземное море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама" ночью прошел Гибралтар и вошел в Средиземное море», — говорится в сообщении.
В ближайшее время отряд кораблей продолжит выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.
Ранее корабельный отряд провел в заливе Мори Ферт учения по противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушной обороне с выполнением радиолокационного слежения за воздушными целями.
Во время прохода «Адмирала Горшкова» у берегов Великобритании, на него обратила внимание местная пресса. Внимание британских журналистов, в частности привлекла станция визуально-оптических помех «Филин», которой оснащен фрегат.
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Армия , Войска , Гибралтар
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