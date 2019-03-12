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Польша захотела купить F-35 у США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Польша ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении истребителей, заявил президент страны Анджей Дуда.
О том, что Польша ведет переговоры с США о приобретении самолетов F-35, заявил Дуда в эфире Радио Щецин, пишет РИА «Новости».
«Мы уже по этому вопросу разговаривали с американской стороной. Мы говорим о самолетах F-35, чтобы была ясность», — передает слова Дуда агентство.
На данный момент в основе польской боевой авиации находятся самолеты советского производства Су-22 и МиГ-29, а также американские F-16.
Ранее сообщалось, как Польша намерена модернизировать свои вооруженные силы к 2026 году.
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Армия , Войска , Оружие , США , Анджей Дуда , РИА Новости , Польша
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