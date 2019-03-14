США и Польша ведут переговоры о создании американской военной базы

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о размещении постоянного американского контингента в Польше , подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года, сообщает портал Defense One со ссылкой на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысяч военнослужащих армии США — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Заместитель министра обороны США Джон Руд в среду провел в Варшаве встречу с польскими официальными лицами, в ходе которой обсуждалось создание на территории страны постоянной базы США, отмечает портал.

"Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами. Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы", — заявила Кэтрин Уилбаргер на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам.

Как отметила Уилбаргер, если польская сторона примет предложение Руда, то выработка "настоящего технического соглашения" будет передана под ответственность госдепартамента США . По ее словам, окончательная подготовка соглашения, возможно, займет "от шести месяцев до года". В то же время она не привела подробности сделанного Польше предложения.

Ранее Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.