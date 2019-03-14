Вашингтон и Варшава ведут переговоры о размещении постоянного американского контингента в Польше, подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года, сообщает портал Defense One со ссылкой на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысяч военнослужащих армии США — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
Заместитель министра обороны США Джон Руд в среду провел в Варшаве встречу с польскими официальными лицами, в ходе которой обсуждалось создание на территории страны постоянной базы США, отмечает портал.
"Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами. Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы", — заявила Кэтрин Уилбаргер на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам.
Как отметила Уилбаргер, если польская сторона примет предложение Руда, то выработка "настоящего технического соглашения" будет передана под ответственность госдепартамента США. По ее словам, окончательная подготовка соглашения, возможно, займет "от шести месяцев до года". В то же время она не привела подробности сделанного Польше предложения.
Ранее Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.