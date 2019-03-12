Российские военные обсудят в Индии проведение учений «Индра-2019»

Российская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым обсудит с индийскими коллегами проведение двусторонних учений "Индра-2019" и обучение индийских военнослужащих в военных вузах РФ в ходе рабочего визита в Дели , сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ

"В Дели с рабочим визитом прибыла военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым. В ходе визита предусматривается проведение переговоров с руководящим составом сухопутных войск Индии по вопросам развития двустороннего взаимодействия, проведения межвидового российско-индийского учения "Индра" на территории Индии в 2019 году, обучения индийских военнослужащих в вузах Сухопутных войск и участия в Армейских международных играх", — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что визит предусматривает посещение одного из бронетанковых соединений.

"Также российская делегация ознакомится с образовательным процессом в Национальном колледже обороны Республики Индии", — отметили в оборонном ведомстве.

"Мероприятие проводится в соответствии с Планом двусторонних контактов на 2019 год", — добавили в министерстве.