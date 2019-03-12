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Расчеты С-300 ракетной бригады ЦВО в Хакасии подняты по тревоге в рамках учения 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Им предстоит выполнить марш в новый позиционный район, заступить на боевое дежурство и отработать захват, сопровождение и условное уничтожение средств воздушного нападения.
Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, подняты по тревоге в рамках стартовавшего сегодня тактического учения.
В ходе учения расчеты приведены в высшую степень боевой готовности и в настоящее время выполняют марш в новый позиционный район, где заступят на боевое дежурство и отработают захват, сопровождение и условное уничтожение средств воздушного нападения.
Следующим этапом учения станет переброска ЗРС С-300 и личного состава железнодорожным транспортом на полигон в Астраханской области, где в конце марта расчеты выполнят боевые стрельбы.
Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.
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Армия , Республика Хакасия
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