Расчеты С-300 ракетной бригады ЦВО в Хакасии подняты по тревоге в рамках учения

Им предстоит выполнить марш в новый позиционный район, заступить на боевое дежурство и отработать захват, сопровождение и условное уничтожение средств воздушного нападения.

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия , подняты по тревоге в рамках стартовавшего сегодня тактического учения.

В ходе учения расчеты приведены в высшую степень боевой готовности и в настоящее время выполняют марш в новый позиционный район, где заступят на боевое дежурство и отработают захват, сопровождение и условное уничтожение средств воздушного нападения.

Следующим этапом учения станет переброска ЗРС С-300 и личного состава железнодорожным транспортом на полигон в Астраханской области, где в конце марта расчеты выполнят боевые стрельбы.

Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения.