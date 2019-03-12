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Россияне проинспектируют военный объект во Франции 

News.ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: News.ru
Военный объект во Франции в течение одного дня 12 марта посетит российская делегация. Визит предусмотрен с целью проверки, продиктованной венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Российская группа инспекторов оценит информацию о военном объекте. Целью подобных посещений также является проверка данных о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Информация на вышеозначенные темы проверки будет получена на брифинге, добавил Рыжков.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Рыжков , РИА Новости
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