Расширение на восток не спасет НАТО от развала

20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток — три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса. Не прошло и двух недель, как самолеты НАТО начали бомбежку Югославии — это совпадение было случайным, но более чем знаковым. Именно тогда Запад сжег все мосты к налаживанию отношений с Россией

Чехии и Вступление Польши Венгрии в НАТО состоялось 12 марта 1999 года и было приурочено к полувековому юбилею альянса, который должен был отмечаться 4 апреля. Но еще до торжественных мероприятий с участием теперь уже 19 стран-членов НАТО, произошло событие, придавшее расширению военного блока однозначно агрессивный характер.

Авиация стран НАТО без санкции ООН 24 марта начала бомбежки Югославии. Расширение НАТО планировалось задолго до начала югославской кампании — но то, что оба события произошли в один и тот же месяц, лучше любых слов обнажало смысл происходящего. Европа попадала во все большее подчинение англосаксонскому гегемонистскому проекту. Добровольно сдавшиеся на милость победителя брались под крыло военно-политической организации, а сопротивлявшиеся жестко наказывались и карались.

Россия отреагировала на события марта 1999-го «разворотом над Атлантикой» — отменой визита в США премьер-министра России. И хотя разворот самолета Евгений Примакова состоялся после начала натовских ударов по Югославии 24 марта, понятно, что и случившееся 12 марта категорически не нравилось Москве . Но в 1999 уже никак нельзя было помешать расширению НАТО на восток — решение о нем было принято еще в 1994-м, а само приглашение первой тройке — Польше, Чехии и Венгрии — поступило еще летом 1997-го. И уже тогда было объявлено, что их официальное вступление в альянс произойдет весной 1999-го, накануне 50-летия НАТО.

Таким образом, к концу десятилетия, начавшегося с краха СССР и Варшавского договора, североатлантический альянс делал первый шаг на восток с тем, чтобы в конечном итоге взять под свой контроль всю Европу. Причем не только восточную.

Канада, Франция, В 1949-м НАТО было создано 12-ю участниками — США, Великобритания Италия и всякая европейская мелочь ( Германия официально примкнет позже, в 1955-м), и к моменту краха Организации Варшавского договора летом 1991-го расширилось всего до 16. Но с момента первого расширения на восток альянс стал расти с впечатляющей скоростью — три страны в 1999-м, семь в 2004, две в 2009 и одна в 2017.

Итого сейчас НАТО включает в себя 29 стран — большую часть европейских государств. Из заметных стран в нее не входят Австрия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Ирландия. Есть еще и Сербия — единственная европейская жертва НАТО. Расширение на восток имеет для НАТО естественные границы. И это границы России.

Споры о том, обещали ли американцы Горбачеву не расширять НАТО на Восток бессмысленны. Конечно, обещали, и, конечно, обманули.

Но уже не его — ведь к 90-х Горбачев уже не был у власти, и страны, которую он возглавлял, уже не было на карте мира. Да и само обещание не было зафиксировано в письменном виде. Что говорит лишь о качествах самого Горбачева. Впрочем, даже если представить себе невероятное — что Горбачев сумел бы добиться в 1990-1991 году фиксации в договоре обязательств о нераспространении НАТО на Восток, нет сомнения, что американцы не стали бы соблюдать эти соглашения после распада СССР — такой страны-то уже нет.

Мы могли бы сколько угодно долго говорить о правопреемстве России по отношению к СССР, нам бы указывали в ответ на Прибалтику и Украину как части СССР, которые не согласны с такой трактовкой (как минимум в части международных обязательств, касающихся их территорий, ставших после 1991 года независимыми).

Расширение НАТО на восток было платой за крах СССР и за одностороннюю капитуляцию нашей страны на международной арене в 1990-1991 годах. НАТО намеревалось дойти до границ России. Причем не только в Европе, но и Азии.

До того момента, как Москва начала активное противостояние атлантистам, НАТО успело включить в свой состав Прибалтику. Но уже с Грузией и Украиной произошел облом. Не только вследствие войны 2008-го года — к середине нулевых у тех же европейцев сложилось понимание того, что дальше на Восток двигаться становится просто опасно. Украину, конечно, на словах подбадривают — как и ту же Грузию — а на Молдавию строят планы через ее слияние с Румынией. Но в реальности НАТО исчерпало лимит расширения. Ни одна из стран бывшего СССР не может быть принята в альянс без катастрофических последствий для отношений Европы и России. Понимают ли это на Западе?

А что такое вообще Запад сегодня? В геополитическом плане это НАТО — то есть военный союз США и европейских государств, в которым последние играют подчиненную и ведомую роль. Но по мере укрепления Евросоюза и кризиса самого проекта англосаксонской глобализации, продвигаемого США, будущее НАТО становится все более туманным.

Главный смысл НАТО — обеспечение контроля англосаксов над континентальной Европой. Победившие в 1945-м американцы и англичане с помощью военного альянса держат Старый Свет под своим чутким руководством, пугая его сначала красной, а потом и путинской Москвой. Но жупел «русской угрозы» плохо работал даже в 60-е годы. Не случайно Франция, единственная тогда самостоятельная западноевропейская страна, вышла из военной структуры НАТО при де Голле — а уж сейчас и подавно не является действенным.

Украина в качестве примера «русской агрессии против Европы» существует только в агитках самых упертых русофобов-атлантистов — потому что любой хотя бы слегка знающий историю европеец понимает, что Украина вместе с Россией принадлежит к другому миру, к другой цивилизации, называемой на том же Западе русской. Пример Украины говорит как раз о другом — о том, что экспансия НАТО на восток, на территорию, которая является зоной русских национальных интересов (это признают даже те, кто не считает Украину частью большого русского мира) создает очень большие проблемы для Европы.

Потому что борьба за Украину лишает Европу возможности выстраивать нормальные отношения с Россией, давая атлантистам возможность ставить невыполнимые условия (как-то — согласие России на евроинтеграцию и атлантизацию Украины) для разблокирования европейско-русских отношений. А нормальные отношения с Россией — залог ослабления и ликвидации атлантического контроля над Европой со стороны НАТО.

Без этого ни о какой европейской армии, ни о какой независимости Евросоюза, а значит и о том, чтобы он состоялся в качестве полноценного сверхгосударства, не может быть и речи. Евросоюзу нужна самостоятельность. А значит ЕС или освободится из-под контроля НАТО, или развалится на куски, продлив тем самым жизнь североатлантическому альянсу. Сильная Европа и НАТО несовместимы.

НАТО не могло не расширятся на Восток, как атлантический проект оно было запрограммировано на расширение контроля над Европой. Но расширившись на Восток и столкнувшись с кризисом американского глобального проекта и ростом европейского регионального проекта, НАТО оказалось никому не нужной обузой. Пока что от распада его удерживает слабость ЕС и то, что сами США находятся только на раннем этапе перехода к новому изоляционизму. Дружба против России не может быть скрепляющим фактором — ввиду надуманности угрозы.

За двадцать лет НАТО заняло почти весь возможный восток Европы — чтобы убедится в том, что это фактор не играет вообще никакой роли в устойчивости и силе альянса. Потому что при углубляющемся расколе Запада совершенно неважно, сколько земли контролируется на востоке.