Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Китай «наваляли» США в ходе военной симуляции 

РИА Новости 1 час назад
Военный эксперт Девид Окманек сообщил изданию Breaking Defense, что в случае конфликта с Россией и Китаем без применения ядерного оружия США потерпят поражение.
Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation, работающий по заказам правительства и вооруженных сил, ежегодно проводит военную симуляцию между "синими" (США) и "красными" (их противниками). В рамках игры моделируются возможные угрозы, а также анализируется использование сторонами ассиметричных стратегий и боевых средств.
По итогам последней симуляции специалисты пришли к выводу, что Россия и Китай "наваляют" США в случае неядерного вооруженного конфликта.
По словам Окманека, несмотря на огромный арсенал американского оружия, в нем много "ахиллесовых пят". При этом успешная модернизация наступательных боевых средств "противников" дает о себе знать.
Так, Окманек отметил, что базы США уязвимы для атак российских и китайских ракет дальнего действия.
"F-35 владеет небом, когда он в воздухе, но на земле его будут уничтожать в больших количествах", — считает бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, который много лет участвует в военных симуляциях.
Также в RAND Corporation подчеркивают, что "красные" способны разгромить союзников Вашингтона в Прибалтике и на Тайване.
Исследователи считают, что США вынуждены выделить около 24 миллиардов долларов для устранения проблем и усиления боеготовности.
Последние новости
"Им устроят "ночь длинных ножей". Что ждет украинских националистов Попытка кита проглотить дайвера попала на видео "По-русски кричат их женщины, рожая новых украинцев"
Комментарии50
Армия , Азия , Видео , Войска , США , Китай
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Россия и Китай «наваляли» США
Армия Азия
Озвучен исход «войны» между США и Россией
Конфликты В мире
Сообщения от незнакомки напугали Зеленского
Украина В мире
Поступок Меркель шокировал украинцев
В мире Европа
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Оружие Армия
Лановой оказался в больнице
Шоу-бизнес
Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение