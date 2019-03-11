Россия и Китай «наваляли» США в ходе военной симуляции

Военный эксперт Девид Окманек сообщил изданию Breaking Defense, что в случае конфликта с Россией Китаем без применения ядерного оружия США потерпят поражение.

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation, работающий по заказам правительства и вооруженных сил, ежегодно проводит военную симуляцию между "синими" (США) и "красными" (их противниками). В рамках игры моделируются возможные угрозы, а также анализируется использование сторонами ассиметричных стратегий и боевых средств.

По итогам последней симуляции специалисты пришли к выводу, что Россия и Китай "наваляют" США в случае неядерного вооруженного конфликта.

По словам Окманека, несмотря на огромный арсенал американского оружия, в нем много "ахиллесовых пят". При этом успешная модернизация наступательных боевых средств "противников" дает о себе знать.

Так, Окманек отметил, что базы США уязвимы для атак российских и китайских ракет дальнего действия.

"F-35 владеет небом, когда он в воздухе, но на земле его будут уничтожать в больших количествах", — считает бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк, который много лет участвует в военных симуляциях.

Также в RAND Corporation подчеркивают, что "красные" способны разгромить союзников Вашингтона в Прибалтике и на Тайване.

Исследователи считают, что США вынуждены выделить около 24 миллиардов долларов для устранения проблем и усиления боеготовности.