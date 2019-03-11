В Армении заявили, что в партнерстве с НАТО нет политического подтекста

НАТО остается важным партнером Армении , и сотрудничество с альянсом идет своим ходом. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, заявил начальник оборонной политики министерства обороны республики Левон Айвазян.

По словам чиновника, сотрудничество между Арменией и НАТО строится в соответствии с Индивидуальным планом партнерства (IPAP), который был подписан в декабре 2005 года. Для утверждения шестого этапа плана на 2020-2022 годы нет политических препятствий.

Участие Армении в IPAP предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности, военной доктрины Армении, усовершенствование оборонного процесса, бюджетного планирования и другие вопросы.

"Политического подтекста нет, даже если очень сильно постараться его найти", — сказал представитель Минобороны Армении.

Айвазян напомнил, что в рамках сотрудничества с альянсом Армения участвует в миротворческой миссии в Афганистане. По его словам, расширения миссии пока не ожидается, поскольку сейчас в этом нет целесообразности, но армянский контингент останется в Афганистане столько, сколько потребуется.

Начальник управления контроля над вооружением и по международной безопасности МИД Армении, посол Армен Едигарян считает, что шестой этап плана на 2020-2022 годы будет утвержден в начале 2020 года.

"До принятия новой программы действует прежняя, и сотрудничество продолжается в рамках этого документа. Наличие пункта о сотрудничестве и развитии взаимодействия между Арменией и НАТО в программе правительства говорит о нашем настрое и готовности продолжать партнерство", — сказал Едигарян.