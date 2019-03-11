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Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над «Адмиралом Горшковым» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Reuters
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.
Самолет-разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии, перед подлетом к кораблям, находящимся к западу от пролива Гибралтар, снизился с высоты 9,1 тыс. метров до 907 метров и встал в круг. Высота снижалась при этом до 160 метров, передает «Интерфакс».
Над российскими кораблями он провел более полутора часов, а в 15.50 мск направился обратно на базу.
На прошлой неделе «Адмирал Горшков» вместе с судами сопровождения вошел в Ла-Манш, его сопровождал британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender).
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Армия , Оружие , Интерфакс , США
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