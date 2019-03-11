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США могут создать новые ракеты средней и меньшей дальности 

News.ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: © REUTERS/U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters
Соединенные Штаты в связи с приостановкой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приступили к изучению возможности создания таких ракет. Об этом заявила в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.
"Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", — отметила она.
По словам замгоссекретаря, минобороны США "только начало" изучать возможности создания РСМД.
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Армия , Оружие , Андреа Томпсон , Министерство обороны , Пентагон , США
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