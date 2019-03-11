American Thinker: в случае войны с «красными» США рискуют «получить по рогам»

По итогам военной игры «красных» против «синих» RAND Corporation пришла к выводу, что «синие» в лице США «получат по рогам» от «красных» в лице России Китая в случае конфликта без применения ядерного оружия, пишет American Thinker. Как отмечает издание, главная угроза американским войскам исходит от новейших высокоточных ракет дальнего радиуса действия, что усугубляется общей слабостью ПВО сил США в Европе.

По итогам ежегодной военной игры «красных» против «синих» RAND Corporation пришла к выводу, что США проиграют в случае конфликта с Россией и Китаем без применения ядерного оружия, пишет American Thinker.

Подобную симуляцию американский НИИ проводит с 1952 года. Цель данных игр — определить, как Соединённые Штаты («синие») могут дать отпор «красному» противнику. Корпорация моделирует использование противником ассиметричных стратегий и боевых средств, что позволяет стратегам в Пентагоне находить ответы на незнакомые угрозы.

Тем не менее, по словам аналитика RAND Дэвида Окманека, в случае конфликта «синие» в лице современных вооружённых сил США «получат по рогам» от «красных», роль которых играют Россия и Китай.

В докладе корпорации под названием «Оборонный дефицит Америки» говорится: несмотря на то что США тратят на целый «арсенал супероружия», включая малозаметные истребители и 335-метровые авианосцы, $700 млрд в год, силы Пентагона

«несут тяжёлые потери в одном сценарии за другим и всё равно не могут помешать России и Китаю»

разгромить союзников Вашингтона в Прибалтике или на Тайване.

По мнению RAND, расширение НАТО после холодной войны и включение в блок бывших членов ОВД в Восточной Европе и Прибалтике способствовало возникновению у США неопределённых обязательств в области безопасности. Учитывая, что благодаря экономическим успехам Китай стремительно проводит модернизацию наступательных боевых средств, Америка теперь далеко не так эффективна в демонстрации военной силы.

Хотя многие из образцов высокотехнологичного американского оружия, разработанного за последние два десятилетия, вполне эффективны, боевые средства, развёрнутые на крупных сухопутных базах, а также огромные авианосцы уязвимы ввиду успехов России и Китая в разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

По этому поводу бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк отметил, что в каждом известном ему случае, «когда F-35 появляется в небе, он захватывает господство в воздухе, однако на земле эта машина уничтожается в больших количествах».

По его словам, каждый раз, когда «красным» удаётся уничтожить командные пункты противника, игра останавливается, потому что управлять войсками с пустыми экранами и помехами в радиоэфире невероятно трудно.

Окманек определил растущий арсенал «умного» оружия «красных» как экзистенциональную угрозу «элементам, которые зависят от такой сложной инфраструктуры на базах, как ВПП». Что же касается строительства 13-миллиардных авианосцев, Окманек отметил:

«Машинам на морской поверхности придётся туго».

Кроме того, RAND пришла к выводу, что армейские базы снабжения и 58 бригадных тактических групп НАТО в Европе практически беззащитны перед ударами крылатых ракет, дронов и вертолётов,

«потому что армия фактически избавилась от мобильных войск ПВО».

В рамках своего доклада корпорация указала на необходимость вложить около $24 млрд в ракеты, способные уничтожать другие ракеты, воздушные машины и дроны «красных». В долгосрочной же перспективе для противоракетной обороны она рекомендовала развивать лазеры, рельсотроны и мощные микроволновые излучатели.