Депутаты два часа «допрашивали» Сергея Шойгу

По его словам, Шойгу «успокоил» присутствующих и заявил, что граждане могут спокойно трудиться, пишет РИА Новости

« (Прозвучали) разные вопросы: от развития Вооружённых сил, военных организаций государства, поддержания правопорядка и воинской дисциплины, и о развитии военного образования, и о возможностях нынешних Вооружённых сил, если сделать анализ Вооружённых сил и сопоставить с вероятным противником», — добавил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее News.ru сообщал, что Россия в десятки раз увеличила арсенал высокоточных крылатых ракет за последние шесть лет. Армия получила новые боеголовки для носителей большой дальности наземного, воздушного и морского базирования