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Депутаты два часа «допрашивали» Сергея Шойгу 

News.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу два часа отвечал на вопросы депутатов Госдумы по поводу состояния военной отрасли страны. Руководитель ведомства заверил парламентариев в хорошем состоянии армии РФ, сообщил глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).
По его словам, Шойгу «успокоил» присутствующих и заявил, что граждане могут спокойно трудиться, пишет РИА Новости.
« (Прозвучали) разные вопросы: от развития Вооружённых сил, военных организаций государства, поддержания правопорядка и воинской дисциплины, и о развитии военного образования, и о возможностях нынешних Вооружённых сил, если сделать анализ Вооружённых сил и сопоставить с вероятным противником», — добавил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее News.ru сообщал, что Россия в десятки раз увеличила арсенал высокоточных крылатых ракет за последние шесть лет. Армия получила новые боеголовки для носителей большой дальности наземного, воздушного и морского базирования
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Николай Харитонов , Андрей Красов , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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