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Россия стягивает войска к границе с Украиной 

Дни.ру 32 минуты назад
Россия усиливает военную группировку в Крыму. Республика превратилась в самый защищенный регион страны.
Беспокойный сосед в лице Украины диктует новые требования к обеспечению безопасности региона. Войсковая группировка в Крыму сейчас усилена и обеспечивает защиту территории полуострова, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря", — приводит ТАСС слова главы Минобороны.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году регион стал одним из самых защищенных. За это время на полуострове была создана достаточно крупная группировка войск, которая не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику.
Помимо крупной военно-морской базы в лице Черноморского флота в нее вошли армейский корпус и две дивизии — противовоздушной обороны и авиационная. К флоту были приписаны фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", которые вооружены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".
Основу сухопутных сил в Крыму составляет 22-й армейский корпус, образованный в конце 2016 года путем объединения сухопутных и береговых войск Черноморского флота. Он отвечает не только за защиту побережья всего полуострова, но и за оборону Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материковой частью и разделяет акваторию Черного и Азовского морей.
Именно там в конце 2018 года украинские суда пытались прорваться из одного моря в другое, за что были задержаны вместе с экипажами. С тех пор ни Украина, ни другие страны не решаются испытывать на прочность российский военный щит, сформированный к Крыму.
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Госдума , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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