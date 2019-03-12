«Рыбу глушить»: в Сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море

Пользователи Сети высмеяли учения буксира Военно-морских сил Украины "Корец", прошедшие 11 марта в Азовском море. Запись учений опубликована в YouTube

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины заявили о плановом выходе буксира в море в рамках мероприятий боевой подготовки. При этом "Корец", по утверждению пресс-центра, сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские моряки метают гранаты за борт корабля и упражняются в стрельбе из стрелкового оружия. Пользователи Сети сравнили учения с действиями браконьеров и назвали происходящее "клоунадой".

"На рыбалку рыбу глушить?", — задался вопросом Андрей Харитонов.

"Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?", — поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.

"Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали — стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?" — предположил Иван Пересветов.

"Катерок ржавый как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?", — отметил пользователь Vasya Sizov.