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«Рыбу глушить»: в Сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море 

РИА Новости + ещё 2 41 минуту назад
Пользователи Сети высмеяли учения буксира Военно-морских сил Украины "Корец", прошедшие 11 марта в Азовском море. Запись учений опубликована в YouTube.
В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины заявили о плановом выходе буксира в море в рамках мероприятий боевой подготовки. При этом "Корец", по утверждению пресс-центра, сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские моряки метают гранаты за борт корабля и упражняются в стрельбе из стрелкового оружия. Пользователи Сети сравнили учения с действиями браконьеров и назвали происходящее "клоунадой".
"На рыбалку рыбу глушить?", — задался вопросом Андрей Харитонов.
"Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?", — поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.
"Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали — стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?" — предположил Иван Пересветов.
"Катерок ржавый как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?", — отметил пользователь Vasya Sizov.
"Какое на буксире может быть вооружение? Не иначе МБР (межконтинентальная баллистическая ракета. — прим. ред.)", — сыронизировал Влад Коваленко.
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Комментарии8
Армия , Видео , Войска , Андрей Харитонов , ФСБ
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