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Украина заявила о сопровождении своего буксира тремя кораблями ФСБ России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Морской буксир «Корец» ВМС Украины вышел в море в рамках мероприятий боевой подготовки, его сопроводили три корабля ФСБ России, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины.
«С целью выполнения поставленных командованием объединенных сил задач, а также отработки мероприятий боевой подготовки морской буксир «Корец» совершил плановый выход в море», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.
Утверждается, что при выходе из пункта базирования на дистанции около 10 миль обнаружили сторожевой корабль, который сблизился с буксиром на полторы мили, после чего лег на параллельный курс и продолжил следование по курсу буксира «Корец». Речь идет о корабле ФСБ России «Краснодарец», утверждает пресс-центр.
«В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди», — добавили в пресс-центре.
Сообщается, что «Корец» отрабатывал вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнялись упражнения практической стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море буксира прикрывал дивизион артиллерии, также на боевом дежурстве находились вертолеты и самолеты.
В конце сентября корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом, они направились в Бердянск.
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Армия , ФСБ , РИА Новости
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