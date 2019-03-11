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В 2019 году армия впервые получит беспилотники средней дальности 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотники средней дальности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.
— За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тысяч современных беспилотников, — уточнил министр. — С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.
Согласно выводам Минобороны, качественный рывок в сфере беспилотной авиации обеспечил новые возможности разведки и поражения объектов противника.
Шойгу привел в пример лазерную подсветку с беспилотников — благодаря этой технологии удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь".
— В результате уменьшился их расход — не более двух снарядов на одну цель, и увеличилась дальность применения, — пояснил министр.
В соответствии с новой программой министерства, к 20 году доля современных вооружений должна вырасти до 70%.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Госдума
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