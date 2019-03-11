В 2019 году армия впервые получит беспилотники средней дальности

Вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотники средней дальности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

— За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тысяч современных беспилотников, — уточнил министр. — С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Согласно выводам Минобороны , качественный рывок в сфере беспилотной авиации обеспечил новые возможности разведки и поражения объектов противника.

Шойгу привел в пример лазерную подсветку с беспилотников — благодаря этой технологии удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь".

— В результате уменьшился их расход — не более двух снарядов на одну цель, и увеличилась дальность применения, — пояснил министр.

В соответствии с новой программой министерства, к 20 году доля современных вооружений должна вырасти до 70%.