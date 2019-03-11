Ледокол «Илья Муромец» впервые выйдет на российско-норвежские учения

Новый многофункциональный ледокол "Илья Муромец" впервые примет участие в российско-норвежском спасательном учении "Баренц-2019". Вместе с ним будут задействованы спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Сами учения традиционно состоятся в акватории Баренцева моря в конце мая нынешнего года. Но этот раз они пройдут в российской зоне ответственности.

На "Баренце-2019" военные экипажи двух стран отработают навыки и действия при поиске и спасении терпящих бедствие людей на море, предотвращении загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного развития промышленного освоения Арктики.

Справка "РГ"

Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно по соглашению между двумя правительствами — РФ и Королевства Норвегии "О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море". Оно было подписано 4 октября 1995 года. Руководят учениями как российские, так и норвежские предствители сил поисково-спасательного обеспечения.