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Американский эсминец «Грейвли» покинул Балтийское море 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: © U.S. Navy / MCS 3rd Class Bobby J Siens
Эсминец "Грейвли" ВМС США покинул Балтийское море, пересекает Датские проливы, говорится в сообщении командования ВМС НАТО.
"Флагманский корабль ВМС США "Грейвли" (DDG-107) приближается к мосту Большой Бельт (висячий мост в Дании), пересекая Датские проливы", — говорится в сообщении в Twitter.
По данным командования, вместе с эсминцем "Грейвли" движутся немецкий танкер FGS Spessart и польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский".
Национальный центр управления РФ сообщил 26 февраля, что эминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним было организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота.
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