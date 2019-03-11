Американский эсминец «Грейвли» покинул Балтийское море

Эсминец "Грейвли" ВМС США покинул Балтийское море, пересекает Датские проливы, говорится в сообщении командования ВМС НАТО

"Флагманский корабль ВМС США "Грейвли" (DDG-107) приближается к мосту Большой Бельт (висячий мост в Дании), пересекая Датские проливы", — говорится в сообщении в Twitter.

По данным командования, вместе с эсминцем "Грейвли" движутся немецкий танкер FGS Spessart и польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский".

Национальный центр управления РФ сообщил 26 февраля, что эминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним было организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота.