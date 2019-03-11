Аутсорсинг в армии себя не оправдал, заявил Шойгу

Система аутсорсинга, введенная ранее в армии, себя не оправдала: военных не кормили, технику не ремонтировали, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны , генерал армии Сергей Шойгу

"Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, как бы помягче сказать, не во всем себя оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ (горюче-смазочные материалы — ред.) в районы полевых выходов не доставлялись", — сказал он.

"Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход и не было обязательств", — добавил министр.

Например, по его словам, он развивался в обслуживании коммунально-жилищного фонда, электро— и теплохозяйства. При этом подрядчики занимались только их эксплуатацией без надлежащего содержания и ремонта, что сказывалось в зимний период, когда случались многочисленные аварии или отсутствовали запасы топлива.

"Устранять данные недостатки, как правило, приходилось в авральном режиме", — сказал Шойгу.

"Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тысячи человек. А если к этому добавить более 100 тысяч рабочих на заводах, то эту численность можно сопоставить с количеством военнослужащих, проходящих службу по призыву", — отметил министр.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, отметил Шойгу, работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит порядка одного миллиарда рублей в год, установка в столовых воинских частей систем контроля питания дала экономический эффект около трех миллиардов рублей, оборудование всех военных городков приборами учета коммунальных ресурсов позволило сэкономить 5,3 миллиарда рублей.