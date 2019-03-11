В Вооруженных Силах РФ удвоилось количество контрактников

По словам Шойгу, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий — призывниками.

Число военнослужащих по контракту в Вооруженных Силах РФ выросло более чем в два раза с 2012 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«С 2012 года количество контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек», — заявил Шойгу на расширенном заседании комитета Государственной думы РФ по обороне.

По словам главы оборонного ведомства, сегодня в Вооруженных силах действует новая система комплектования. Так в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий — призывниками.

Шойгу подчеркнул, что призывники к выполнению боевых задач не привлекаются.

Министр обороны уточнил, что в российской армии имеется 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками.