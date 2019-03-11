Россия усилила войсковую группировку в Крыму 

Войсковая группировка РФ в Крыму усилена и обеспечивает защиту территории полуострова. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", — сказал министр.
Кроме того, Шойгу отметил, что армия России с 2012 года получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет как наземных, так и для подлодок.
Он напомнил, что в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года.
"В результате за шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок", — сказал Шойгу.