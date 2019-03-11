Россия усилила войсковую группировку в Крыму

Войсковая группировка РФ Крыму усилена и обеспечивает защиту территории полуострова. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", — сказал министр.

Кроме того, Шойгу отметил, что армия России с 2012 года получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет как наземных, так и для подлодок.

Он напомнил, что в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года.