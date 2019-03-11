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Американские «Мстители» отправятся в Сирию 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские средства массовой информации сообщают, что США намерены испытать в Сирии новый беспилотник под названием «Мститель». Запад успел назвать аппарат «убийцей С-400».
Разработка тестируется в составе засекреченной разведывательной эскадрильи. За процессом наблюдает Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пишет Nation News. По мнению военного эксперта Сергея Хатылёва — бывшего руководителя Зенитно-ракетных войск спецназначения ВВС России — использование дрона в борьбе против С-400 вряд ли увенчается успехом. Вашингтон собирается специально поднимать в воздух «Мстителей» и провоцировать Кремль на уничтожение целей.
США хотят записать частоты и характеристики ЗРК во время нанесения ударов по беспилотникам, чтобы в дальнейшем научиться создавать помехи и разработать схему уничтожения ПВО, заявил Хатылёв. Он добавил, что Москва проявит сдержанность и не станет «палить из пушек по случайным воробьям».
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Армия , Оружие , ЦРУ , Сирия , США
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