Американские «Мстители» отправятся в Сирию

Американские средства массовой информации сообщают, что США намерены испытать в Сирии новый беспилотник под названием «Мститель». Запад успел назвать аппарат «убийцей С-400».

Разработка тестируется в составе засекреченной разведывательной эскадрильи. За процессом наблюдает Центральное разведывательное управление (ЦРУ), пишет Nation News. По мнению военного эксперта Сергея Хатылёва — бывшего руководителя Зенитно-ракетных войск спецназначения ВВС России — использование дрона в борьбе против С-400 вряд ли увенчается успехом. Вашингтон собирается специально поднимать в воздух «Мстителей» и провоцировать Кремль на уничтожение целей.

США хотят записать частоты и характеристики ЗРК во время нанесения ударов по беспилотникам, чтобы в дальнейшем научиться создавать помехи и разработать схему уничтожения ПВО, заявил Хатылёв. Он добавил, что Москва проявит сдержанность и не станет «палить из пушек по случайным воробьям».