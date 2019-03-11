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Россия не намерена первой развертывать РСМД, заявил Шаманов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развёртывания ракет средней и меньшей дальности, но размещать подобные вооружения не намерена, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в понедельник на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве.
"В сегодняшних условиях Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности. Четвертого марта указом президент Российской Федерации приостановил действие России в этом договоре до принятия соответствующих решений. Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем", — сказал Шаманов.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Основная претензия США — к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Президент США Дональд Трамп в этом году заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Армия , Оружие , Сергей Лавров , Владимир Шаманов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдума , Москва
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