Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе

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Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации «Идлиб» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы России не наносили никаких ударов по целям в зоне деэскалации "Идлиб", заявили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, информация, появившаяся в российских СМИ, о нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб, не соответствует действительности.
"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации "Идлиб" не наносили", — сказали в Минобороны РФ.
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В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что 9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. По данным источников издания, удары были нанесены по северо-западной части провинции в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима).
Как сообщила газета, эти авиаудары были согласованы с Анкарой.
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Комментарии3
Армия , В мире , Министерство обороны , Газета "Коммерсантъ"
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