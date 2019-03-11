Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе

Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации «Идлиб»

Воздушно-космические силы России не наносили никаких ударов по целям в зоне деэскалации "Идлиб", заявили в понедельник в Минобороны РФ

По данным ведомства, информация, появившаяся в российских СМИ, о нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб, не соответствует действительности.

"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации "Идлиб" не наносили", — сказали в Минобороны РФ.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что 9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб. По данным источников издания, удары были нанесены по северо-западной части провинции в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима).

Как сообщила газета, эти авиаудары были согласованы с Анкарой.