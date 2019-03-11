США заказали «охотника» на С-400

Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с корпорацией Northrop Grumman на сумму свыше 322,5 миллиона долларов. Предметом стали разработка и испытания авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range).

Как сообщает bmpd, ракета создается для ВВС США: в частности, для самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C. Работы должны закончиться к декабрю 2023 года. По сути разработка прототипа началась еще в 2015 году компанией Orbital ATK, впоследствии ставшей частью Northrop Grumman. Год спустя тогдашний министр обороны США Эштон Картер назвал ее основным потенциальным элементом, усиливающим возможности ВМС США в борьбе с сильным противником, то есть Россией и Китаем. Напарниками для AARGM-ER были названы противокорабельные LRASM и модернизированные Tomahawk.

Новая разработка будет снабжена твердотопливным двигателем и увеличенным корпусом с элементами малозаметности, что обеспечит большую дальность полета, по предварительным оценкам — свыше 60 морских миль. Ракета получит комбинированную систему наведения, которая расширит ее возможности в отношении современных систем ПВО, включая комплекс С-400.

В частности, она должна эффективно работать в условиях радиопомех и применения противником способов маскировки и ложных целей. Это обеспечит, в том числе, модернизированный радиолокационный канал миллиметрового диапазона и самонаводящаяся боеголовка. Истребитель Lockheed Martin F-35A сможет нести ракету во внутренних отсеках, а F-35B/C — на внешних подвесках.