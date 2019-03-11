Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия тайно разбомбила демилитаризованный Идлиб 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Ammar Abdullah / Reuters
ВКС России нанесли точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседники издания отмечают, что удары были нанесены по окрестностям населенного пункта Джиср-эш-Шугур в 55 километрах от базы Хмеймим. Бомбардировки стали ответом на нарушение введенного в провинции режима деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований.
Авиаудары российских ВКС были согласованы с Турцией, которая также занимается патрулированием демилитаризованной зоны по международному соглашению. По словам источников «Коммерсанта», пока речь о широкомасштабной операции в Идлибе не идет.
Официально Минобороны России не предупреждало о готовящихся бомбардировках. Ведомство сообщало только о том, что российская и турецкая стороны зафиксировали стрельбу в ряде демилитаризованных районов, в том числе Идлибе.
3 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в России), однако добавил, что в Сирии остались отдельные очаги присутствия террористов и «спящие» ячейки, с которыми еще предстоит бороться.
16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассматривает планы проведения военной операции в сирийской провинции, контролируемой боевиками. По его словам, в операции могли бы также участвовать Иран и Россия.
Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Сейчас там присутствуют члены международных террористических группировок и группы повстанцев, не считающихся террористами. Кроме того, большая часть региона контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»).
Последние новости
Пилот разбившегося в Африке «Боинга» перед крушением сообщил о проблемах В Москве спасли девочку-маугли со вросшим в кожу крестиком Подтверждена гибель россиян в катастрофе «Боинга» в Африке
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , Джебхат ан-Нусра , Исламское государство , Джиср-Эш-Шугур , Идлиб , Турция
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Шоу-бизнес
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение