Журналисты предсказали итог войны США и России

Возможный вооружённый конфликт США Москвой и Пекином закончится в пользу России Китая . Итог столкновения предсказала американская корпорация RAND с помощью программы Red on Blue.

Симулятор военных игр запускают в Санта-Монике (Калифорния) ежегодно с 1952 года, пишет American Thinker. Основную угрозу для Белого дома представляют современные боевые системы, установленные РФ и КНР на своих наземных базах и кораблях. Однако, отмечают журналисты, Вашингтон располагает эффективными и высокоточными комплексами, которые пригодятся во время гипотетической войны.