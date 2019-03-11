Журналисты предсказали итог войны США и России 

Возможный вооружённый конфликт США с Москвой и Пекином закончится в пользу России и Китая. Итог столкновения предсказала американская корпорация RAND с помощью программы Red on Blue.
Симулятор военных игр запускают в Санта-Монике (Калифорния) ежегодно с 1952 года, пишет American Thinker. Основную угрозу для Белого дома представляют современные боевые системы, установленные РФ и КНР на своих наземных базах и кораблях. Однако, отмечают журналисты, Вашингтон располагает эффективными и высокоточными комплексами, которые пригодятся во время гипотетической войны.
Ранее News.ru сообщал, что Россия в десятки раз увеличила арсенал высокоточных крылатых ракет за последние шесть лет. Армия получила новые боеголовки для носителей большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.