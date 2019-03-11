В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Отмечается, что с целью недопущения нарушения государственной границы российские истребители дежурных сил ПВО трижды поднимались в воздух.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
6 марта в Минобороны сообщили, что истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой, который приближался к российским границам.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал перехват истребителем Су-27 самолёта-разведчика США над Балтикой.