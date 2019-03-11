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Ослепительный «Филин»: характеристики новейшего оптического комплекса 

ТК «Звезда» + ещё 7 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На предприятии-разработчике рассказали, какой эффект на человека оказывает новинка российского ОПК.
ТРК «Звезда» публикует эксклюзивные кадры ночных полевых испытаний комплекса визуально-оптических помех «Филин» в акватории Финского залива. Против него бессильны приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения. Не то чтобы прицелиться, даже посмотреть в сторону объекта — носителя комплекса не возможно.
Комплекс «Филин» разработан в Петербурге — на предприятии, входящем в госкорпорацию «Ростех». В приборе подобрана такая частотная модуляция нескольких мощнейших ламп, чтобы лишь на время ослепить любого противника на расстоянии до двух километров. Все это — без фатальных последствий для зрения. И в этом — главное отличие наших разработок от иностранных аналогов, у них — лазеры необратимо повреждают зрение.
По словам начальника Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия — разработчика Владимира Жарова, многие добровольцы, на которых испытывалась разработка, отмечали на себе такой эффект — пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации.
Что же касается тактико-технических характеристик прибора, то голова с вариофакальным объективом позволяет увеличивать дальность действия в два раза, а спектр визуально-оптического подавления — до 30 градусов.
Большеглазые «Филины» уже установлены на нескольких боевых кораблях нашего флота, но в принципе носитель у подобных станций может быть практически любой. В Петербурге уже задумались о развитии этого проекта — комплексе помех, который сможет ослеплять не только ночью, но и днем.
Ранее в Ростехе сообщали о поставках ВМФ РФ систем для ослепления противника.
ТК «Звезда»: последние новости
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Армия , Оружие , Ростех
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