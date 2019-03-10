Американист: Война в Афганистане не дала США ничего, кроме смертей

Американист рассказал НСН, чем закончится для США вывод войск из Афганистана

Американские сенаторы предложили завершить войну в Афганистане Соответствующий законопроект разработали Рэнд Пол и Том Юдалл. Они призвали США завершить военную кампанию в Афганистане, признав ее победу.

«Принятие закона… закончило бы самую долгую войну Америки…, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», — говорится в официальном релизе законодателей.

Российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута заявил в беседе с НСН, что война США в Афганистане не дала Соединенным Штатам никаких бонусов.

«Эта компания бессмысленна. Она ничего не дала Америке, кроме смертей военнослужащих, колоссальных расходов, которые пришлось нести бюджету США. Ни с политической, ни с геополитической точки зрения побед нет», — заявил журналист.

По мнению американиста, после прекращения военной кампании в Афганистане, влияние США снизится в стране.

«Как только американские войска будут выведены, нынешнему правительству останется жить считанные месяцы, если не дни. Талибы возьмут всю власть в Афганистане. Смогут ли найти общий язык с американцами? Сомневаюсь», — заявил Михаил Таратута.

Ранее ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с НСН заявил о том, что война в этой стране может превратиться из «империалистической» в гражданскую.