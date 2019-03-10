До украинских военных не доводят приказы о перемирии

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинское командование не доводит до своих вооружённых подразделений приказы о прекращении огня и соблюдении «весеннего перемирия».

«Командиры подразделений украинских боевиков целенаправленно не доводят до подчинённого личного состава, находящегося на передовых позициях, решения, достигнутые контактной группой о прекращении огня», — цитирует РИА Новости Марочко.

По его словам, попытки установить перемирие в Донбасе предпринимались уже более 20 раз, но ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня.

Ранее News.ru писал, что украинская армия нарушила «весеннее перемирие» «буквально через пять минут» после вступления его в силу. Об этом заявили представители самопровозглашённой Донецкой народной республики. По данным Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня, Киев за несколько часов «перемирия» уже пять раз открывал огонь по территории ДНР, в том числе с применением запрещённого вооружения: минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия, БМП-1. Договорённости о перемирии стороны конфликта в Донбассе достигли 7 марта, оно вступило в силу в полночь 8 марта.