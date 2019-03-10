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У берегов Сицилии найден крейсер, затонувший в 1942 году 

ТК «Звезда» + ещё 2 37 минут назад
Фото: La Marina Militare, Facebook
Итальянский военный корабль обнаружил у берегов острова останки крейсера Giovanni Delle Bande Nere.
В проливе между островами Стромболи и Сицилия найдены обломки крейсера Giovanni Delle Bande Nere, затонувшего в апреле 1942 года после атаки британской подлодки. Об этом сообщили итальянские ВМС. Находку обнаружил итальянский военный корабль на глубине от 1460 до 1730 благодаря специальным подводным аппаратам, которые спустили с эсминца Vieste.
Благодаря им удалось просканировать рельеф дна и получить кадры обломков корабля. На фотографиях можно рассмотреть пушку, торпедный аппарат, корабельный колокол и гребной винт.
Затонувший крейсер получил свое название в честь тосканского военачальника XVI века. Корабль затонул после попадания в него двух торпед с борта британской подлодки Urge. Судно разломилось на две части и затонуло за две минуты. По официальным данным, при крушении из 507 членов экипажа погибли 373 человека, остальные немногие выжившие были спасены экипажами эсминца и торпедного крейсера, которые сопровождали корабль в походе.
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Армия , Войска , Сицилия
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